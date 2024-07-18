На дорогах Югры проведут облаву на пьяных водителей

Завтра, 19 июля, в ХМАО пройдут рейды по выявлению пьяных водителей. Сотрудники полиции проверят автомобилистов на федеральной и региональной трассе, сообщает Госавтоинспекция Югры.

«19 июля 2024 года на автодороге федерального значения «Тюмень ‒ Тобольск ‒ Ханты-Мансийск» (подъезд к городу Сургут) и регионального значения «Нефтеюганск ‒ левый берег реки Обь» сотрудники ОБ ДПС окружной Госавтоинспекции и Отдела Госавтоинспекции по Нефтеюганскому району проведут профилактическое мероприятие по массовой проверке водителей на предмет управления транспортными средствами с признаками опьянения», ‒ говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что за полгода в Югре произошло 43 ДТП, в которых по вине пьяных водителей погибли 11 человек и 77 получили травмы.