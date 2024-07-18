На трассе Сургут – Нижневартовск появятся современные пешеходные переходы

В Нижневартовском районе ХМАО на автомобильной дороге Сургут – Нижневартовск установят два надземных пешеходных переходах. Они появятся на 215 и 218 км. Строительство уже ведется, сообщает управление автодорог Югры.

Переходы спроектированы с учетом безопасности и удобства. Они будут состоять из модульных конструкций, обеспечивающих прочность и долговечность. Особое внимание уделено комфорту маломобильных граждан, для которых предусмотрены специальные устройства для подъема и спуска.

Для защиты пешеходов от неблагоприятных погодных условий и шума над переходами установят светопрозрачное перекрытие из монолитного поликарбоната. Также проектом предусмотрено стационарное светодиодное освещение и система видеонаблюдения.

«Учитывая высокую интенсивность движения, ежедневно здесь проезжает 5 тысяч автомобилей, установка новых переходов позволит развести пешеходные и транспортные потоки на разные уровни, увеличить пропускную способность автодороги и самое главное – повысить безопасность передвижения жителей ближайших населенных пунктов», – отметил директор управления Алексей Осинцев.

Работы завершат в октябре 2024 года. На конструкции предусмотрен гарантийный срок от 2 до 10 лет.