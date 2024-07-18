В Кондинском районе нашли мужчину, который заблудился в лесу

Накануне спасатели ХМАО нашли мужчину, который потерялся в лесу в Кондинском районе. О его пропаже специалистам рассказали родственники, сообщает пресс-служба «Центроспас-Югория».

«Спасателям поступило сообщение: на озере Полушаимское заблудился мужчина. Прибыли к месту вызова, опросили родственников, определили район поиска», ‒ говорится в сообщении.

Спасательный отряд обследовал 37 километров вокруг озера. После недолгих поисков 46-летнего местного жителя нашли целым и невредимым, и доставили родственникам.