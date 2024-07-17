В Югре выросло число жалоб на качество воды и условия проживания

Жители Югры стали чаще жаловаться в Роспотребнадзор. За первую половину 2024 года в ведомство поступило 2670 обращений, что на 33,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года (1997).

Большинство обращений касались защиты прав потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия. Из всех обращений 88,8% (2330) поступили от граждан, 10% (269) от органов государственной власти и местного самоуправления, уточнили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Наиболее частые жалобы связаны с нарушением прав потребителей (1527 обращений, или 57,1%). В этой категории преобладают вопросы по розничной торговле (787 обращений) и дистанционной торговле (182 обращения). По вопросам санитарно-эпидемиологического благополучия поступило 1143 обращения (42,8%). Часто задаваемые вопросы касаются питьевой воды и водоснабжения (355 обращений) и условий проживания в жилых помещениях (207 обращений).