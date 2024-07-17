В ХМАО доступна социальная газификация для СНТ

В Югре газификация домов теперь доступна и дачникам. Им компенсируют расходы или денежные выплаты на планируемые траты. Информация об этом указана в официальной группе «Югра» во «ВКонтакте».

Субсидии до 120 тысяч рублей доступны малоимущим гражданам, многодетным семьям, участникам Великой Отечественной войны, их вдовам, труженикам тыла, ветеранам боевых действий, участникам СВО и их семьям, а также неработающим пенсионерам по старости или инвалидности. Важно, чтобы пожилые люди постоянно проживали в Югре и имели стаж работы в округе не менее 15 лет.

«Сейчас в округе 398 садовых некоммерческих товариществ. Они расположены в границах поселений, где используют голубое топливо. Это потенциальные газовые пользователи. Уже в 33 СНТ дачники единогласно решили: газу быть! Остальным жителям рассказывают о программе и проводят для них просветительские мероприятия», ‒ указали в сообщении.

Заявки на догазификацию можно оставить на портале Единого оператора газификации, «Госуслугах», в многофункциональных центрах или на сайтах газораспределительных организаций.