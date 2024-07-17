783 подростка получат работу в Сургутском районе летом

На летних каникулах 783 подростка из Сургутского района получат работу. В июне свою первую зарплату в размере 13,9 тысячи рублей получили почти 300 ребят. В июле зарабатывают еще 238 подростков, а в августе муниципалитет планирует трудоустроить 252 человека. Об этом сообщил глава Сургутского района Андрей Трубецкой в социальных сетях.

«Банк вакансий разнообразен. Среди предложений – уборщик служебных помещений, дворник, гардеробщик, рабочий по благоустройству и озеленению, администратор и даже музейный смотритель. Ребята работают непосредственно в учреждениях, для них также организованы несколько лагерей труда и отдыха. На любой вакансии – не более четырех часов в день», - написал Андрей Трубецкой.

Организацией рабочих мест занимается «Районный молодежный центр». Всего в 2024 году временными рабочими местами обеспечат порядка 1850 ребят. На эти цели из бюджета муниципалитета выделили 14,1 миллиона рублей, а окружное финансирование составило 16,8 миллиона рублей.