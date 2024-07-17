Два человека пострадали в ДТП в Советском районе Югры

Накануне вечером, 16 июля, на автодороге «Югра» произошло столкновение авто с трактором. Виновник ДТП, 28-летний водитель «Chevrolet», не убедился в безопасности движения при обгоне, сообщает Госавтоинспекция округа.

«Около 18:20 на 324 км автодороги «Югра», 28-летний водитель «Chevrolet», по предварительным данным, перед началом выполнения маневра «обгона» не убедился в безопасности и допустил столкновение с трактором МК-01, который осуществлял поворот налево. В результате ДТП два пассажира Chevrolet получили травмы», − говорится в сообщении.

За сутки на дорогах Югры зарегистрировали три ДТП, в которых пять человек получили травмы.