Житель Нефтеюганска получил условный срок за вылов краснокнижной рыбы

Суд Нефтеюганска вынес приговор местному жителю за незаконный вылов рыбы, занесенной в Красную книгу. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО.

Югорчанин совершил преступление в июле прошлого года на берегу протоки Юганская Обь, являющейся миграционным путем к местам нереста рыб. Мужчина с помощью моторной лодки выловил двух сибирских осетров, причинив ущерб водным биологическим ресурсам на сумму свыше 967 тысяч рублей.

Суд приговорил браконьера к лишению свободы на один год условно и трем месяцам исправительных работ, с удержанием 5% от заработка в доход государства.

Отмечается, что осужденный полностью возместил причиненный ущерб.