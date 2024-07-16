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​В ХМАО примут делегатов из стран СНГ на стажировку

Лидеры некоммерческих организаций из стран СНГ пройдут стажировку в Югре

​В ХМАО примут делегатов из стран СНГ на стажировку
Фото: ru.freepik.com

Власти Югры ожидают лидеров некоммерческих организаций из стран СНГ на стажировку в рамках программы Россотрудничества «Новое поколение», которая пройдет в Ханты-Мансийске в период с 17 по 23 июля с целью укрепить сотрудничество российских и иностранных НКО.

«Во время поездки участники посетят лекции и стратегические сессии, российские НКО и партнерские организации, поработают над совместными проектами для дальнейшей реализации в СНГ, а также познакомятся с достопримечательностями Москвы и Ханты-Мансийска», − сообщает телеграм-канал «Новое поколение».

В событии примут участие 45 человек из восьми стран.

Также в событии планирует принять участие врио губернатора Югры Руслан Кухарук.


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Сегодня в 11:57, просмотров: 181, комментариев: 0
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