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«Гектар Арктики» охватит районы ХМАО

Правительство поддержало расширение программы «Гектар Арктики» в ХМАО

«Гектар Арктики» охватит районы ХМАО
Фото: администрация Белоярского района / vk.com

Правительство РФ поддержало законопроект о включении Белоярского и Березовского районов ХМАО, отнесенных к Арктической зоне, в программу «Гектар Арктики». Кабинет министров одобрил инициативу при условии доработки документа с учетом замечаний, пишет ТАСС. Программа позволяет гражданам получить бесплатный земельный участок до 1 гектара в Арктической зоне России для строительства жилья и создания бизнеса.

Авторы законопроекта считают, что расширение программы поможет предотвратить отток населения с северных территорий. Для реализации инициативы потребуется 50 млн рублей, которые пойдут на доработку специальной информационной системы. В заключении правительства указано, что в законе о бюджете уже предусмотрено 64 млн рублей на эти цели в 2025 году, поэтому дополнительные расходы не потребуются.

Программа «Гектар Арктики» направлена на развитие Арктической зоны России, предоставляя гражданам возможность освоить новые земли. Кабмин отметил, что доработка информационной системы необходима для эффективного внедрения программы в новые районы. Авторы законопроекта должны учесть все замечания и внести соответствующие изменения в документ.


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Сегодня в 14:46, просмотров: 306, комментариев: 0
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