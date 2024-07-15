Югорчанин выстрелил в мужчину из травматического пистолета за просьбу о тишине

В Ханты-Мансийске минувшей ночью произошел инцидент: 37-летний мужчина был ранен из травматического пистолета после попытки урезонить шумную компанию. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Компания расположилась во дворе жилого дома на улице Гагарина. Несмотря на ночь, отдыхающие громко слушали музыку и распивали алкоголь. Один из жильцов дома, 37-летний мужчина, вышел на улицу, чтобы поговорить с участниками компании, но вскоре вернулся домой с ранением. Жена вызвала скорую и сообщила о случившемся в полицию.

«Приехавшие на место происшествия полицейские обнаружили гильзы и резиновые шарики предположительно от травматического пистолета. Потерпевший рассказал, что в половине второго ночи подошел к компании с просьбой выключить музыку и вести себя тише, а в ответ получил не менее четырех выстрелов в лицо и туловище, после чего отдыхающие скрылись», - рассказали подробности в пресс-службе полиции.

Оперативники уголовного розыска нашли автомобиль, на котором передвигались молодые люди. Водитель бросил его на стоянке по улице Чехова. Также полицейские задержали по месту жительства стрелявшего 36-летнего мужчину. Он спрятал принадлежащий ему травматический пистолет в туалете. Оружие изъяли и направили на экспертизу.

В отношении стрелка возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью. На время следствия он будет находится под подпиской о невыезде.