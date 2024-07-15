​Жители Нефтеюганска перевели мошенникам более миллиона рублей

За минувшие выходные в Нефтеюганске зарегистрировали два факта дистанционного хищения денежных средств. Общая сумма украденных денег составила более одного миллиона 400 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ОМВД России по Нефтеюганску.

«52-летнему жителю города позвонил якобы сотрудник Росфинмониторинга, который предупредил, что на его имя неизвестные пытаются взять кредит. Для защиты денежных средств необходимо оформить зеркальный кредит и перевести деньги на безопасный счет. Поверив неизвестному, пенсионер лишился 645 тысяч рублей», – говорится в сообщении.

На такую же уловку попался и второй 44-летний горожанин. Он лишился 767 тысяч рублей, из которых 700 – кредитные.

По двум случаям возбудили уголовные дела по ч. 3 ст.159 УК РФ «Мошенничество». Виновникам грозит до шести лет лишения свободы. Сейчас полиция ищет преступников.