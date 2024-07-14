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​Пьяный югорчанин пропал во время купания в реке

27-летний мужчина пропал во время купания в реке Пойк в ХМАО

​Пьяный югорчанин пропал во время купания в реке
Фото: ru.freepik.com

В поселке Пойковский Нефтеюганского района накануне в субботу, 13 июля, пропал 27-летний мужчина, который в нетрезвом состоянии отправился купаться в реку Пойк. Сейчас его ищут спасатели и водолазы, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

В ведомстве напомнили о серьезных рисках во время купания в состоянии алкогольного опьянения:

  • Разгоряченное тело и холодная вода могут вызвать гипертонический криз или сердечный приступ.
  • Нетрезвый купальщик может не почувствовать холодные потоки воды, которые могут спровоцировать судороги.
  • Человек в состоянии опьянения может не рассчитать силы и не доплыть до берега.

МЧС Югры призывает всех отдыхающих соблюдать правила безопасности на воде. Купайтесь только на официальных пляжах, где дежурят спасатели, и избегайте алкогольных напитков перед купанием.

Аналогичная трагедия произошла вечером 12 июля на протоке Черная в Сургуте, где утонула 28-летняя женщина. Она отправилась купаться в нетрезвом виде и попала в сильное подводное течение.


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Сегодня в 11:59, просмотров: 152, комментариев: 0
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