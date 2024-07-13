В Югре обсудили вопросы платежной дисциплины теплоснабжающих организаций

Наиболее острая ситуация с задолженностями теплоснабжающих организаций сложилась в Советском районе, Нягани, Югорске и Пыть-Яхе. По состоянию на 1 июля 2024 года задолженность ТСО региона превышает 698 млн рублей, что на 133 млн рублей больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает пресс-служба ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ СЕВЕР».

«С руководством региона у нас достигнуто взаимопонимание, и мы видим позитивные изменения. Рассчитываем, что будут приняты все возможные меры по сокращению просроченной задолженности ТСО», — подчеркнул генеральный директор компании Виктор Назаров в ходе рабочей встречи с руководством региона.

В списке самых крупных неплательщиков оказались:

МУП «УГХ» г. Пыть-Ях – сумма задолженности составляет 194 млн руб.

МУП «СТВК» – 119 млн руб.

МКП МО г. Нягань «НРК – 121 млн руб.

МУП «Югорскэнергогаз» – 87 млн руб.

Первоочередной задачей по сокращению задолженности участники совещания обозначили необходимость 100% оплаты текущих платежей ТСО.