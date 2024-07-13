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​В четырех теплоснабжающих организациях ХМАО зафиксировали большую задолженность

В Югре обсудили вопросы платежной дисциплины теплоснабжающих организаций

​В четырех теплоснабжающих организациях ХМАО зафиксировали большую задолженность
Фото: пресс-служба ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ СЕВЕР»

Наиболее острая ситуация с задолженностями теплоснабжающих организаций сложилась в Советском районе, Нягани, Югорске и Пыть-Яхе. По состоянию на 1 июля 2024 года задолженность ТСО региона превышает 698 млн рублей, что на 133 млн рублей больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает пресс-служба ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ СЕВЕР».

«С руководством региона у нас достигнуто взаимопонимание, и мы видим позитивные изменения. Рассчитываем, что будут приняты все возможные меры по сокращению просроченной задолженности ТСО», — подчеркнул генеральный директор компании Виктор Назаров в ходе рабочей встречи с руководством региона.

В списке самых крупных неплательщиков оказались:

  • МУП «УГХ» г. Пыть-Ях – сумма задолженности составляет 194 млн руб.
  • МУП «СТВК» – 119 млн руб.
  • МКП МО г. Нягань «НРК – 121 млн руб.
  • МУП «Югорскэнергогаз» – 87 млн руб.

Первоочередной задачей по сокращению задолженности участники совещания обозначили необходимость 100% оплаты текущих платежей ТСО.


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Сегодня в 14:17, просмотров: 63, комментариев: 0
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