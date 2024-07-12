«РусЛайн» вводит допрейсы между Белоярским и Екатеринбургом с 17 июля

Авиакомпания «РусЛайн» объявила о запуске дополнительных рейсов по маршруту Белоярский — Екатеринбург. Новые рейсы будут выполняться по средам с 17 июля по 14 августа, сообщает телеграм-канал «Транспортный цех | Югра».

Вылет из Екатеринбурга в Белоярский - в 18:20, из Белоярского в Екатеринбург - в 20:30. Допрейсы будут выполняться на комфортабельных канадских самолетах Bombardier CRJ100/200, вмещающих 50 пассажиров. Время в пути составит 1 час 35 минут.

«По имеющейся динамике продаж мы увидели высокий спрос на рейсы в Екатеринбург из Белоярского. В связи с этим авиакомпанией было принято решение об увеличении частоты полётов по данному направлению, что даст возможность большему количеству жителей ХМАО-Югры летом отправиться в Свердловскую область на отдых или для налаживания межрегиональных деловых связей», – отметил заместитель генерального директора авиакомпании «РусЛайн» Андрей Сурядный.