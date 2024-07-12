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В Сургуте на мосту через Обь введут реверсивное движение

На мосту через Обь в районе Сургута введут реверсивное движение с 12 по 13 июля

В Сургуте на мосту через Обь введут реверсивное движение
Фото: телеграм-канал "ДепДорХоз Югры"

На мосту через Обь в районе Сургута введут реверсивное движение с 22:00 12 июля до 22:00 13 июля. Ограничение связано с проведением ремонтных работ, сообщает пресс-служба департамента дорожного хозяйства Югры.

«Для устранения дефектов мостового полотна (пролётное строение 17-19) с 22.00 часов 12 июля до 22.00 часов 13 июля будет применено реверсивное движение автотранспорта», - сказано в сообщении.

В течение указанного времени автотранспорт будет двигаться в одном направлении по очереди: сначала в сторону Сургута, затем в сторону Нижневартовска. Водителей просят учитывать данное изменение в режиме движения и планировать поездки заранее.


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Сегодня в 16:58, просмотров: 203, комментариев: 0
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