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Югорская селедка конкурирует с камчатским крабом и розовыми блинами из Питера

Югорская селедка борется за звание главного национального блюда в России

Югорская селедка конкурирует с камчатским крабом и розовыми блинами из Питера
Фото: awards.rtraveler.ru

Сосьвинская селдь из Югры борется за звание главного национального блюда престижной туристической премии Russian Travel Awards. Всего в списке претендентов - 29 блюд. Среди них - камчатский краб, розовые блины из Санкт-Петербурга, мещовский гусь из Калужской области и щи по-ивановски.

«Одним из главных гастрономических брендов Югры является сосьвинская селёдка или тугун, которая водится только в реке Северная Сосьва в Берёзовском районе. Она прочно поселилась на столах вельмож ещё во времена Петра I. В меру жирная, почти без костей, с нежными хрящами и едва уловимым ароматом огурца – эта селёдка покоряет почти всех, кто пробует ее», - говорится в описании югорской селедки.

Отмечается, что местные рыбаки готовят ее очень просто: ловят, щедро обсыпают солью и едят уже через два часа.

На данный момент сосьвинская сельдь получила 1% голосов. Сильнее других поддерживают хлеб Голендр из Иркутской области, у которого 37% голосов. Голосование продолжается.


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Сегодня в 15:47, просмотров: 227, комментариев: 0
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