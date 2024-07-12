15 новых служебных машин поступит сотрудникам вневедомственной охраны Росгвардии

На вооружение сотрудников вневедомственной охраны Управления Росгвардии по ХМАО поступит 15 новых автомобилей отечественного производства – «Lada Granta». Служебный транспорт закупили за счет средств федерального бюджета, сообщает пресс-служба учреждения.

«Служебный автотранспорт станет существенным подспорьем в деле борьбы с уличной преступностью и охраны имущества физических и юридических лиц, а также объектов, подлежащих обязательной охране Федеральной службой войск национальной гвардии РФ. С начала года автопарк вневедомственной охраны Управления Росгвардии по ХМАО обновился на 40%», – указали в сообщении.

Патрульные машины имеют цветографическую окраску, оснащены радиостанциями и сигнально-говорящими устройствами. Первую партию из восьми автомобилей уже получили подразделения вневедомственной охраны Ханты-Мансийска, Сургута, Нижневартовска, Нефтеюганска и Урая. Остальные районы получат служебный транспорт в ближайшее время.