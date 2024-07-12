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​В Екатеринбурге завершилась очередная выставка ИННОПРОМ. Как Югра показала себя на этой площадке

Подводим итоги выставки ИННОПРОМ 2024 года для Югры

​В Екатеринбурге завершилась очередная выставка ИННОПРОМ. Как Югра показала себя на этой площадке
Фото admhmao.ru

В Екатеринбурге прошла очередная международная промышленная выставка ИННОПРОМ. Традиционно активное участие в ней приняла делегация из Югры, которую в этом году впервые возглавил временно исполняющий обязанности губернатора Руслан Кухарук. Как автономный округ был презентован на этом масштабном мероприятии, и какие соглашения там были заключены – в материале siapress.ru.

Врио губернатора Югры Руслан Кухарук представил достижения и планы автономного округа на сессии «Научно-технологическое развитие как основа новой экономической политики». Врио главы региона акцентировал внимание на необходимости объединения государства, науки, образования и бизнеса в единую экосистему. «Первый шаг – усиление кооперации научных и образовательных организаций с крупным бизнесом, технологическими компаниями и предприятиями реального сектора экономики», – подчеркнул Руслан Кухарук. Он привел примеры успешных партнерств, таких как кластеры «Профессионалитет», созданные на базе Югорского государственного университета и Когалымского политехнического колледжа.

«В Югре решаем эту задачу применяя механизм заключения соглашений о социальном партнерстве с предприятиями. Здесь мы ориентируемся не только на научное сообщество, но и, в том числе, на подготовку кадров: на общеобразовательном уровне получения образования – профориентированные классы, которых на сегодняшний день в разных муниципалитетах Югры 20, а также преднеспециальное образование и вузы. Сегодня у нас более 70% выпускников колледжей устраиваются на те предприятия, с которыми были подписаны соглашения и где ребята проходили производственную и преддипломную практики. В вузах эта цифра доходит до 90%», – сказал Руслан Кухарук.

Он также рассказал о создании инновационного научно-технологического центра «ЮНИТИ ПАРК», который станет единственным в Уральском федеральном округе и основная задача которого – достижение технологического суверенитета в топливно-энергетическом комплексе. В центре будут объединены технопарк, центр высоких биомедицинских технологий, университетский кампус, а также социально-культурные и деловые объекты.

На полях ИННОПРОМа состоялось заседание Инвестиционного клуба Югры. В ходе встречи обсуждались преференциальные режимы для резидентов особой экономической зоны «Нягань», Арктической зоны и ИНТЦ «ЮНИТИ Парк». Врио главы региона подчеркнул важность создания промышленной инфраструктуры для размещения бизнеса и развития преференциальных режимов для инвесторов.

«Сейчас запущено несколько флагманских проектов. Прежде всего это особая экономическая зона «Нягань», которая объединяет вокруг себя представителей крупного, среднего и малого бизнеса. Также это инновационный научно-технологический центр «Юнити Парк», тот проект, который ориентирован на несколько лет вперед и реализуется по поручению Президента Российской Федерации. И это арктическая зона – Белоярский и Березовский районы», – отметил Руслан Кухарук.

Врио губернатора также провел ряд встреч с представителями крупных компаний. В ходе встречи с руководством ПАО «Ростелеком» обсуждалось развитие инфраструктуры управления беспилотными авиационными системами в Югре. С генеральным директором группы компаний «Новые башни» обсуждалось развитие телеком-инфраструктуры региона, в частности обеспечение высокоскоростным интернетом труднодоступных территорий. «Предлагаю рассмотреть площадку особой экономической зоны «Нягань» в качестве партнера по реализации проекта по строительству промышленного центра обработки данных», – предложил Руслан Кухарук. Также состоялась встреча с вице-президентом ПАО Сбербанк Петром Колтыпиным, в ходе которой обсуждалось взаимодействие в рамках нескольких крупных проектов, включая концессионные соглашения по строительству объектов образования и региональную модель устойчивого развития Югры.

«Ханты-Мансийский автономный округ является очень перспективным регионом. На сегодняшний день Югра входит в десятку субъектов, где фиксируется высокая рождаемость населения. Кроме того, округ богат природными ресурсами, главными из которых является нефть и газ. Это делает Ханты-Мансийский автономный округ привлекательным для строительства объектов сферы образования – детских садов и школ, для строительства нового современного жилья, для развития производств. Нужно отдать должное правительству, совместно нам удалось реализовать в регионе несколько объектов на условиях государственно-частного партнерства. Мы готовы и дальше продолжать делиться своим опытом и экспертизой на благо всех жителей Югры», – отметил Петр Колтыпин.

Руслан Кухарук обсудил создание производства по выпуску спортивного инвентаря с генеральным директором ООО «Протим девелопмент» Дмитрием Савинским и президентом Союза биатлонистов России Виктором Майгуровым. Компания «PROTEAM» планирует запуск производства лыж и лыжного инвентаря, что является актуальным для спортивных федераций Югры. «Наша основная задача – обеспечить инвентарем национальные команды не только по биатлону, но и по лыжным гонкам, а также закрыть большой сектор любительских лыж национального, корпоративного и детского спорта. У нас достаточно понятная и четкая программа на пять лет. Мы работаем на уникальном оборудовании по уникальным технологиям. Я надеюсь, что в скором времени наши лыжи смогут оценить многие», – поделился Дмитрий Савинский.

На полях ИННОПРОМа Руслан Кухарук провел встречи с представителями иностранных делегаций, включая Чрезвычайного и Полномочного Посла Демократической Республики Конго в России Ивана Вангу Нгимби и Министра образования, науки, инноваций и технологий Республики Зимбабве Амона Мурвиру. Обсуждались вопросы сотрудничества в сферах нефтегазодобычи и образования.

Руслан Кухарук представил опыт Югры в части предоставления цифровой образовательной платформы и обучения иностранных студентов. Посол Конго отметил важность этого сотрудничества для республики, особенно в части подготовки специалистов в области нефтегазодобычи. Министр Мурвиру выразил интерес к развитию сотрудничества между университетами Югры и Зимбабве.

«Вы уже упомянули, что занимаетесь подготовкой иностранных студентов в области медицины и инженерных специальностей. Среди студентов Конго наибольшей популярностью пользуется направление нефтегазодобычи, поэтому мы рассчитываем, что студенты смогут получить образование в вузах Югры, где готовят сильных специалистов в этой отрасли», – подчеркнул Иван Вангу Нгимби. В свою очередь, Руслан Кухарук пригласил высоких представителей африканских стран посетить столицу Югры, чтобы познакомиться с природой, традициями и деловой повесткой региона.

Участие Югры в международной выставке ИННОПРОМ-2024 продемонстрировало высокий уровень развития региона и его готовность к дальнейшему сотрудничеству с российскими и международными партнерами. Руслан Кухарук подчеркнул, что Югра открыта для инвестиций и активно работает над созданием благоприятных условий для бизнеса, развития науки и образования, что способствует укреплению экономики и улучшению качества жизни в регионе.

«Наука, образование и бизнес – единая экосистема, которая должная регулярно участвовать в формировании планов научно-технологического развития, подготовке запросов на научные разработки, реализации и в приемке результатов этих работ», – заключил Руслан Кухарук.


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Сегодня в 13:37, просмотров: 149, комментариев: 0
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