Почти половина югорчан против штрафов для родителей курящих подростков

34% жителей Югры поддержали инициативу введения штрафов для родителей курящих подростков. При этом 45% опрошенных высказались против этой идеи, сообщает сервис SuperJob.

«Мужчины чаще женщин поддержали введение штрафов. Чем старше респонденты и чем выше их доход, тем чаще они одобряли эту инициативу. Среди горожан старше 45 лет доля поддержки составила 44% (против 33% среди опрошенных до 34 лет), а среди тех, кто получает более 100 тысяч рублей в месяц — 38%. Интересно, что за штрафы высказались и 24% респондентов, которые курят сами: «Если бы в свое время мне мать объяснила бы доходчиво, что меня ждет в зрелости и что курению есть здоровая альтернатива, с вероятностью 90% я бы курить не стал», — говорится в результатах опроса.

71% родителей мальчиков и 81% родителей девочек 12-16 лет утверждают, что их дети не курят и даже не пробовали этого делать. Между тем женщины чаще мужчин осведомлены о вредной привычке ребенка.

Напоминаем, законопроект о штрафах для родителей, чьи несовершеннолетние дети до 16 лет курят, кабмин отклонил. Однако в правительстве признали, что эта тема требует повышенного внимания, а проект — доработки.