Спасатели нашли тело пропавшего рыбака в Югре

Спасателям Югры удалось найти пропавшего рыбака на озере Кымылэмтор. На водоеме было обнаружено тело мужчины без признаков жизни, рассказали в МЧС России по ХМАО.

«9 июля югорчанин выехал на озеро Кымылэмтор порыбачить. Спустя сутки пенсионер перестал выходить на связь. На поиски 59-летнего мужчины выехали спасатели. С помощью беспилотных авиационных систем обследована акватория озера и обнаружено тело мужчины без признаков жизни», — рассказали в организации.

На месте происшествия работает оперативно-следственная группа.

Ранее спасатели пару дней искали пропавшего рыбака, однако нашли лишь автомобиль, моторную лодку, документы и телефон мужчины.