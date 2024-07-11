Международная олимпиада по физике для школьников прошла в Югре

В Югре подвели итоги Международной олимпиады по физике среди старшеклассников из стран ШОС, БРИКС и СНГ. Торжественная церемония закрытия мероприятия прошла в окружной столице, где временно исполняющий обязанности губернатора региона Руслан Кухарук поздравил участников и отметил значимость их достижений.

«Уникальность олимпиады состоит в том, что она стирает границы между странами. Участники мероприятия выступили как одна большая команда, которая своими своими способностями доказала, что наука объединяет людей», – подчеркнул Руслан Кухарук.

В этом году в интеллектуальном турнире приняли участие 17 сборных команд из стран Содружества Независимых Государств, Азии и Латинской Америки — всего более 100 человек. Состязания проходили в смешанном формате: 12 команд прибыли в столицу Югры, а участники из пяти иностранных государств выполняли задания в онлайн-формате.

На церемонии закрытия заместитель директора департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Министерства просвещения России Анна Тимофеева вручила временно исполняющему обязанности главы региона благодарственное письмо от имени министерства просвещения Российской Федерации. «Югра приложила максимум усилий для того, чтобы участники чувствовали себя как дома. И мы хотим, чтобы такая олимпиада на постоянной основе проводилась в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», – предложила Анна Тимофеева. Руслан Кухарук поддержал эту идею: «На прозвучавшую инициативу о продолжении этого проекта, и чтобы Югра стала постоянным местом проведения данной олимпиады, мы отвечаем – да. Мы будем расширять как географию, так и количество участников».

По итогам состязаний российская сборная получила гран-при за лучший командный результат. В общекомандном зачете первое место заняла команда Республики Беларусь, второе место досталось ребятам из Республики Казахстан, а третье место завоевали школьники из Республики Армения. Абсолютными победителями олимпиады стали два участника из России: Андрей Бахвалов в номинации «Теория и моделирование» и Максим Быстров в номинациях «Экспериментальный экзамен» и «Абсолютный победитель».

Международная физическая олимпиада (IPhO) – это ежегодные международные соревнования по физике среди старшеклассников разных стран, проводимые с 1967 года. Ключевая задача олимпиады – выявление и развитие интереса к изучению точных наук, поддержка талантливых детей. Участниками интеллектуального турнира стали команды из Абхазии, Армении, Белоруссии, Индии, Индонезии, Казахстана, Катара, Киргизии, Кубы, Пакистана, Перу, России, Саудовской Аравии, Сирии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Черногории, США и Великобритании, Египта и Канады. Рабочий язык олимпиады – английский.

Международная научная физическая олимпиада (ISPhO) предоставляет школьникам возможность проявить свои знания в области теоретической и экспериментальной физики в составе национальной сборной своей родной страны. К участию в мероприятии допущены учащиеся и выпускники школ, не приступившие к обучению в университете или зачисленные в университет не ранее 1 июля 2024 года. Возраст участников не превышает 20 полных лет на 31 июля 2024 года. Лидеры команд обладают специализированными знаниями в области физики, способны решить задачи олимпиады и имеют достаточные знания английского языка.

В теоретической части участникам предложили решить три задачи, одна из которых включала элементы компьютерного моделирования и анализа. В экспериментальном туре команды выполнили опыт, при котором они продемонстрировали навыки компьютерного анализа данных. Задачи предлагались в рамках перечня тем, используемых на Азиатской олимпиаде по физике (APhO).

Международная научная физическая олимпиада (ISPhO) является важной площадкой для выявления талантливых учеников и стимулирования их интереса к точным наукам. Она дает возможность школьникам со всего мира продемонстрировать свои знания и умения, а также обменяться опытом с ровесниками из разных стран.