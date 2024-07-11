16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  87,8551   EUR  95,3206  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Югра провела международную олимпиаду по физике, и в будущем вновь станет площадкой для подобных соревнований

Международная олимпиада по физике для школьников прошла в Югре

​Югра провела международную олимпиаду по физике, и в будущем вновь станет площадкой для подобных соревнований
Фото t.me/kuharuk_ruslan

В Югре подвели итоги Международной олимпиады по физике среди старшеклассников из стран ШОС, БРИКС и СНГ. Торжественная церемония закрытия мероприятия прошла в окружной столице, где временно исполняющий обязанности губернатора региона Руслан Кухарук поздравил участников и отметил значимость их достижений.

«Уникальность олимпиады состоит в том, что она стирает границы между странами. Участники мероприятия выступили как одна большая команда, которая своими своими способностями доказала, что наука объединяет людей», – подчеркнул Руслан Кухарук.

В этом году в интеллектуальном турнире приняли участие 17 сборных команд из стран Содружества Независимых Государств, Азии и Латинской Америки — всего более 100 человек. Состязания проходили в смешанном формате: 12 команд прибыли в столицу Югры, а участники из пяти иностранных государств выполняли задания в онлайн-формате.

На церемонии закрытия заместитель директора департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Министерства просвещения России Анна Тимофеева вручила временно исполняющему обязанности главы региона благодарственное письмо от имени министерства просвещения Российской Федерации. «Югра приложила максимум усилий для того, чтобы участники чувствовали себя как дома. И мы хотим, чтобы такая олимпиада на постоянной основе проводилась в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», – предложила Анна Тимофеева. Руслан Кухарук поддержал эту идею: «На прозвучавшую инициативу о продолжении этого проекта, и чтобы Югра стала постоянным местом проведения данной олимпиады, мы отвечаем – да. Мы будем расширять как географию, так и количество участников».

По итогам состязаний российская сборная получила гран-при за лучший командный результат. В общекомандном зачете первое место заняла команда Республики Беларусь, второе место досталось ребятам из Республики Казахстан, а третье место завоевали школьники из Республики Армения. Абсолютными победителями олимпиады стали два участника из России: Андрей Бахвалов в номинации «Теория и моделирование» и Максим Быстров в номинациях «Экспериментальный экзамен» и «Абсолютный победитель».

Международная физическая олимпиада (IPhO) – это ежегодные международные соревнования по физике среди старшеклассников разных стран, проводимые с 1967 года. Ключевая задача олимпиады – выявление и развитие интереса к изучению точных наук, поддержка талантливых детей. Участниками интеллектуального турнира стали команды из Абхазии, Армении, Белоруссии, Индии, Индонезии, Казахстана, Катара, Киргизии, Кубы, Пакистана, Перу, России, Саудовской Аравии, Сирии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Черногории, США и Великобритании, Египта и Канады. Рабочий язык олимпиады – английский.

Международная научная физическая олимпиада (ISPhO) предоставляет школьникам возможность проявить свои знания в области теоретической и экспериментальной физики в составе национальной сборной своей родной страны. К участию в мероприятии допущены учащиеся и выпускники школ, не приступившие к обучению в университете или зачисленные в университет не ранее 1 июля 2024 года. Возраст участников не превышает 20 полных лет на 31 июля 2024 года. Лидеры команд обладают специализированными знаниями в области физики, способны решить задачи олимпиады и имеют достаточные знания английского языка.

В теоретической части участникам предложили решить три задачи, одна из которых включала элементы компьютерного моделирования и анализа. В экспериментальном туре команды выполнили опыт, при котором они продемонстрировали навыки компьютерного анализа данных. Задачи предлагались в рамках перечня тем, используемых на Азиатской олимпиаде по физике (APhO).

Международная научная физическая олимпиада (ISPhO) является важной площадкой для выявления талантливых учеников и стимулирования их интереса к точным наукам. Она дает возможность школьникам со всего мира продемонстрировать свои знания и умения, а также обменяться опытом с ровесниками из разных стран.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 13:14, просмотров: 221, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Нижневартовская окружная клиническая больница официально достроена. Теперь дело за лицензированием 474
  2. ​Скандальное «Долголетие» в Сургуте: Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело 363
  3. ​Дребеденьги 325
  4. ​Суд решит судьбу ТЦ «Югра молл» на месте медквартала в 31А микрорайоне в Сургуте 325
  5. 12 дворов Сургута отремонтируют в 2024 году 297
  6. ​Стали известны подробности ремонта провала грунта на центральной площади Сургута 290
  7. ​В Сургуте появились электровелосипеды на прокат 283
  8. ​Подросток угодил под колеса автомобиля на пешеходном переходе в Урае 257
  9. ​Авто и лодка есть, а мужчины нет: в Нижневартовске пропал рыбак 250
  10. ​Боксер из ХМАО сразится за титул временного чемпиона WBA 250
  1. ​Семья из Сургута разбилась на трассе в Свердловской области 2790
  2. Гулянье на Черной 2757
  3. ​Настоящее лето: в Сургуте всю неделю будет солнечно и жарко 1712
  4. ​Проблемы с коммуникациями и шум от колоколов: вартовчане протестуют против храма 1474
  5. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 6-7 июля? // АФИША 1471
  6. Югорчан атакуют мошки. Когда это закончится? 1446
  7. Максим Слепов официально стал мэром Сургута 1413
  8. ​Аналитики оценили зарплаты рабочих в ХМАО 1339
  9. ​А что ждет город? В Сургуте прошла инаугурация нового мэра Сургута 1271
  10. ​На сургутской улице перевернулась машина 1230
  1. ​Лето, солнце, грозы: что приготовила Сургуту небесная канцелярия? 5927
  2. ​На Аэрофлотской в Сургуте одновременно произошло два ДТП с летальным исходом 4045
  3. ​«Головоломка 2» // Впервые вижу 3821
  4. ​В Ханты-Мансийске стартовал очередной IT-форум. Главная тема – доверие в цифровом мире 3551
  5. Время, вперёд! 3100
  6. Из наследия Ивана Захарова. Такие милые просторы… 3075
  7. По улицам Сургута поехали новые автобусы большого класса 2913
  8. ​Семья из Сургута разбилась на трассе в Свердловской области 2790
  9. Гулянье на Черной 2757
  10. ​«Проблема транспортной реформы в том, что подвижной состав оказался не готов к новой маршрутной сети» 2739

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика