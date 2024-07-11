Чемпион по боксу из Нижневартовска проведет бой с ирландцем

Олимпийский чемпион по боксу из Нижневартовска Альберт Батыргазиев проведет бой с ирландцем Джоно Кэрроллом. Они сразятся за временный титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Об этом сообщает телеграм-канал Федерация бокса России.

«Я выиграю, потому что я этого хочу. Создам причину, чтобы победить. Мы прошли хорошую трехмесячную подготовку. У меня были хорошие спарринг-партнеры <…> Ничего невозможного не вижу в Джоно, поэтому я выйду и заберу эту победу 12 июля», — рассказал Альберт Батыргазиев корреспонденту Матч ТВ.

Встреча спортсменов состоится 12 июля в Серпухове в рамках турнира «Лига ставок. Ночь Чемпионов IBA».