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​Подросток угодил под колеса автомобиля на пешеходном переходе в Урае

В Урае сбили 14-летнюю девочку на велосипеде

​Подросток угодил под колеса автомобиля на пешеходном переходе в Урае
Фото: ГАИ Югры

Накануне, 10 июля, на улице Узбекистанская в Урае произошла авария, в которой пострадал юный велосипедист. По предварительной информации, подростка сбили на пешеходном переходе. 14-летняя пострадавшая пересекала дорогу, не спешившись с велосипеда.

«Около 09:10, на улице Узбекистанская в городе Урай, 60-летний водитель «Hyundai», по предварительным данным, на нерегулируемом пешеходном переходе допустил наезд на 14-летнюю велосипедистку, которая пересекала проезжую часть, не спешившись с двухколесного транспорта. В результате ДТП несовершеннолетняя получила травмы», − рассказали в Госавтоинспекции Югры.

За минувшие сутки в округе зарегистрировали три ДТП, в которых трое человек получили травмы, в том числе один несовершеннолетний.


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Сегодня в 10:00, просмотров: 187, комментариев: 0
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