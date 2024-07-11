В Урае сбили 14-летнюю девочку на велосипеде

Накануне, 10 июля, на улице Узбекистанская в Урае произошла авария, в которой пострадал юный велосипедист. По предварительной информации, подростка сбили на пешеходном переходе. 14-летняя пострадавшая пересекала дорогу, не спешившись с велосипеда.

«Около 09:10, на улице Узбекистанская в городе Урай, 60-летний водитель «Hyundai», по предварительным данным, на нерегулируемом пешеходном переходе допустил наезд на 14-летнюю велосипедистку, которая пересекала проезжую часть, не спешившись с двухколесного транспорта. В результате ДТП несовершеннолетняя получила травмы», − рассказали в Госавтоинспекции Югры.

За минувшие сутки в округе зарегистрировали три ДТП, в которых трое человек получили травмы, в том числе один несовершеннолетний.