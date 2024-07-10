Окружная клиническая больница Нижневартовска введена в строительную эксплуатацию

Окружная клиническая больница в Нижневартовске, рассчитанная на 1100 коек, успешно получила разрешение на ввод в эксплуатацию. Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Югры Руслан Кухарук поручил строительному блоку правительства автономного округа завершить работы и ввести здание больницы в строй к концу июля, предоставив на это полтора месяца. Подводя итоги рабочей поездки в Нижневартовск в начале июня, Руслан Кухарук отметил: «Обозначил задачу: в максимально сжатые сроки обеспечить все необходимые процедуры для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию».

Клиническая больница в Нижневартовске является медицинским учреждением регионального значения, предоставляющим высокотехнологичную медицинскую помощь жителям региона. Площадь объекта составляет 110 тысяч квадратных метров. Больница состоит из нескольких корпусов, которые вводились в эксплуатацию постепенно.

Инфекционный корпус начал работу в июне 2020 года, в первые месяцы здесь располагался ковидный госпиталь. В июне 2021 года были введены в эксплуатацию еще два блока главного корпуса. Реабилитационное отделение Нижневартовской окружной клинической больницы также работает в новом корпусе, ежедневно обслуживая от 250 до 300 пациентов.

Строительные работы завершены, и здание готово к эксплуатации. Введённый в строй блок А входит в состав главного корпуса и предназначен для стационарного лечения с оказанием высокотехнологичной медицинской помощи. Корпус включает центральное стерилизационное отделение, приемное отделение терапии и хирургии, отделения эндоскопии, лучевой диагностики, функциональной диагностики, физиотерапии, неотложной кардиологии на 64 койки, ожогового отделения с гнойной хирургией, отделения челюстно-лицевой хирургии и оториноларингологии на 64 койки, пульмонологического отделения на 64 койки, отделения нефрологии и эндокринологии на 68 коек, отделения реанимации и интенсивной терапии, а также операционные блоки.

В сданном блоке Б расположены стационар, диагностическое подразделение, отделение физических методов исследования (восстановительное лечение), хирургический блок офтальмологического отделения на две операционные, и столовая. Стационар на 360 коек включает отделения экстренной хирургии, кардиологии, гастроэнтерологическое отделение, отделение урологии, неврологическое и офтальмологическое отделения.

Одновременно с завершением строительных работ проведена работа по укомплектованию больницы медицинским оборудованием. Акцент сделан на закупку самых высокотехнологичных медицинских аппаратов. В числе оборудования три современных томографа, два магнитно-резонансных томографа, два антиографа, 12 диализных аппаратов, 24 операционных, 70 аппаратов ИВЛ и другие.

Следующий этап — передача имущественного комплекса в оперативное управление больнице и получение медицинской лицензии для оказания услуг жителям.