Сургутский район инвестирует 58,6 млн рублей в развитие квеста и туристической тропы

В Сургутском районе финансово поддержат еще два проекта жителей. Оба победили в муниципальном конкурсе инициативного бюджетирования. На создание и развитие новых локаций в Лянторе и Барсово направят 58,6 миллиона рублей, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой.

«В первом поселении это будет «Квест «Аватар лесного братства» с 3D-стрельбой из лука. Стоимость – 7 млн рублей. На эти средства планируется приобрести специальную трассу протяженностью 3 км с десятком стрелковых рубежей. Мишени будут в виде объемных копий животных и птиц. Спортивные мероприятия с его использованием будут проходить на местной лыжероллерной трассе», - написал Андрей Трубецкой на своей странице в ВК.

В поселке Барсово продолжится развитие туристической тропы «ЧелоВечность» на Барсовой горе. На реализацию этого проекта выделено 51,6 миллиона рублей. В рамках работы будут созданы новые локации. В их числе - «Юный палеонтолог» с точной полноразмерной копией скелета мамонтенка, жилище эпохи металла, а также экспозиционно-выставочный комплекс с интерактивной зоной, который будет интересен как взрослым, так и детям.

В этом году в Сургутском районе началась реализация четырех инициативных проектов от местных жителей и активистов. Три из них стали победителями муниципального конкурса инициативного бюджетирования, а один проект получил финансовую поддержку на уровне Югры. Общая стоимость всех четырех проектов составляет 77,6 млн рублей, из них 9,9 млн рублей – средства округа.