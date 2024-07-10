В регионе ожидается небольшой дождь с грозами и жара

Сегодня, 10 июля, в отдельных районах ХМАО прогнозируют осадки и ветер до 13 м/с. Температура воздуха достигнет 28-33 градуса тепла, сообщает Ханты-Мансийский ЦГМС.

В Ханты-Мансийске сегодня будет солнечно и довольно жарко. С утра на градуснике можно увидеть до +23 градусов. Вечером станет еще жарче ― до +29 градусов.

В Сургуте на протяжении дня будет малооблачно и без осадков. Утром температура воздуха дойдет до +18 градусов, к обеду ― до +25 градусов.

В Нефтеюганске температура повысится до +26 градусов, а в Нижневартовске будет прохладнее на пару градусов. Хоть небо и затянет облаками, ждать дождя не придется. Однако может подняться сильный ветер.