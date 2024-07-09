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Работодатели оценили брюнеток, блондинок и рыжих

Брюнетки vs блондинки: кто лучше справляется с профессиональными задачами?

Работодатели оценили брюнеток, блондинок и рыжих
Фото: ru.freepik.com

Большинство руководителей-мужчин считают, что брюнетки работают эффективнее, чем блондинки и рыжие. Это следует из результатов опроса сервиса Superjob, в котором приняли участие 500 мужчин-руководителей и 1600 сотрудников, работающих под руководством женщин.

«Согласно мнению 23% руководителей-мужчин, брюнетки демонстрируют более высокую эффективность в выполнении своих профессиональных обязанностей по сравнению с коллегами-женщинами, имеющими другой цвет волос. 12% мужчин-начальников убеждены в повышенной работоспособности блондинок, а 8% считают, что лучшими сотрудницами являются рыжие», - отмечают авторы исследования.

Каждый второй руководитель (49%) не стал давать однозначную оценку. «Главное, чтобы были грамотными»; «Они же постоянно перекрашиваются!», - такие комментарии поступили от респондентов.

Среди начальниц преобладают брюнетки - такой ответ дал 41% респондентов. У 34% опрошенных руководитель - блондинка, еще 6% трудятся под руководством обладательницы рыжей шевелюры.


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Сегодня в 16:50, просмотров: 209, комментариев: 0
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