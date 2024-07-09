В ХМАО с начала года 263 семьи, принявшие детей на воспитание, получили пособие

В Югре с начала 2024 года единовременное пособие получили 263 семьи, которые взяли на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей. Такое пособие могут получить усыновители детей, опекуны, попечители или приемные родители, сообщили в пресс-службе регионального ОСФР.

«С 1 февраля 2024 года единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью выплачивается в размере 36 906,45 рублей. Хочу отметить, что если семья взяла на воспитание сразу нескольких детей, то пособие положено на каждого из них. Кроме того, при усыновлении ребенка с инвалидностью, ребенка старше семи лет, а также детей, которые являются братьями и сестрами, пособие выплачивается в размере 281 995,35 рублей», ― напомнила заместитель управляющего Отделением СФР по ХМАО Ольга Галюк.

Для назначения единовременного пособия необходимо подать заявление через портал «Госуслуги», либо лично в клиентские службы, а также в МФЦ. Заявление рассмотрят в течение десяти рабочих дней, а зачисление средств ― в течение пяти дней после одобрения документа.