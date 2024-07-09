Руслан Кухарук предложил ставить в приоритет объединения власти, образования и бизнеса

В Югре большая часть выпускников колледжей устраиваются на работу в те предприятия, где они проходили производственную или преддипломную практику. Информацию об этом указали на сайте администрации округа со ссылкой на врио губернатора Югры Руслана Кухарука.

«Сегодня у нас более 70% выпускников колледжей устраиваются на те предприятия, с которыми были подписаны соглашения и где ребята проходили производственную и преддипломную практики. В вузах эта цифра доходит до 90%», ― сказал он.

Также врио губернатора Югры отметил, что для устойчивого развития региона нужно ставить в приоритет объединения власти, образования, науки и бизнеса. По его мнению, так возможно решить проблему недостатка кадров в стране.