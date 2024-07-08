​В ХМАО возбудили уголовное дело из-за организации нелегального игрового клуба

Югорчане организовали нелегальный игровой клуб в Нефтеюганске, где проводили азартные игры. Следователи возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

«По данным следствия, в нежилом здании в 5 микрорайоне г. Нефтеюганска в период с мая по июль 2024 года функционировал нелегальный игорный клуб, где проводились азартные игры. Администратором в заведении работала 19-летняя сургутянка, которая подбирала персонал, контролировала его работу, собирала выручку и выдавала заработную плату», - говорится в сообщении.

Следователи изъяли из помещения системные блоки, сим-карты, тетради с бухгалтерскими записями, а также более 425 тысяч рублей. Расследование продолжается, устанавливаются все лица, причастные к организации незаконного бизнеса.