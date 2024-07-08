Как прошел визит министра энергетики России Сергея Цивилева в Сургут

Министр энергетики России Сергей Цивилев приехал с рабочим визитом в Сургут. В течение двух дней он провел рабочие встречи с руководством округа, посетил Сургутский Государственный университет, наградил нефтяников и похвалил образовательные мощности «Сургутнефтегаза». Подробности – в нашем материале.

Работа Сергея Цивилева в Сургуте началась со встречи с временно исполняющим обязанности губернатора Русланом Кухаруком. Министр энергетики отметил, что углеводородное сырье по-прежнему играет центральную роль в мировом энергетическом балансе. По его мнению, регионы традиционной добычи нефти и газа должны адаптироваться к новым условиям, и для дальнейшего расширения потенциала Ханты-Мансийского автономного округа необходимо развивать технологии по освоению трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ), доля которых в общей добыче будет в ближайшие годы лишь увеличиваться.

Руслан Кухарук подтвердил, что Югра удерживает лидирующие позиции по основным экономическим показателям. Регион занимает первое место в России по добыче нефти и производству электроэнергии, второе место по добыче газа и объему промышленного производства. 41 процент всей российской нефти добывается именно в Югре. Ежегодно вводится около 4,5 тысяч новых добывающих скважин, а добыча газа составляет 30 миллиардов кубометров в год. Руслан Кухарук также отметил, что трудноизвлекаемые запасы составляют значительную долю в общем объеме нефтедобычи – около 24 процента по итогам прошлого года. В связи с этим в регионе сформирован ряд проектов и инициатив, направленных на разработку таких запасов.

«Мы активно используем подходы, связанные с разработкой добычи трудноизвлекаемых запасов нефти, основанные на научной деятельности. Сотрудничество ведется с научными институтами, которые находятся на территории региона, и с крупными нефтегазовыми компаниями. Понимаем, что в части решения проблем, которые сегодня существуют, не обойтись без научных подходов, высокотехнологичного ключа», – подчеркнул врио губернатора Югры.

Ханты-Мансийский автономный округ также лидирует в России по производству электроэнергии. В 2023 году на электростанциях региона было произведено 82,5 млрд кВт∙ч электроэнергии, из которых 16,3 млрд кВт∙ч передаются в соседние регионы – Ямало-Ненецкий автономный округ, Тюменскую, Свердловскую и Томскую области. Электроэнергетический комплекс региона включает четыре крупнейшие региональные ГРЭС с общей установленной мощностью 14,2 гигаватта.

Еще одна важная тема, которой была посвящена работа в Сургуте – подготовка кадров для топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Сергей Цивилев отметил необходимость создания связки «школа – ссузы и вузы – работодатель» для успешного решения кадровых вопросов. В свою очередь, Руслан Кухарук подчеркнул, что в Югре уже ведется такая работа, и в школах региона действуют профориентационные классы, ориентированные на подготовку специалистов по рабочим и инженерным профессиям.

Министр и временно исполняющий обязанности губернатора Югры посетили Сургутский государственный университет, где им были представлены научно-образовательные разработки студентов. СурГУ участвует в программе стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» и реализует пять стратегических проектов: «Цифра нефти», «Югра-Ген», «Кадры для цифровой экономики», «Молодежное предпринимательство» и «Таланты-2030». Один из ключевых результатов проекта «Югра-Ген» – запуск проекта «Код жизни», включающего комплекс лабораторно-цифровых медицинских услуг.

На встрече со студентами СурГУ Сергей Цивилев отметил, что в России ведется активное обсуждение нового национального проекта «Новые атомные и энергетические технологии», направленного на разработку прорывных технологий для ТЭК. «По поручению Президента РФ Министерство энергетики участвует в разработке стратегии энергетического развития России до 2050 года. Несмотря на то, что я приехал с ознакомлением развития нефтегазовой отрасли, я не мог не встретиться с вами. Ведь сейчас идет речь о вашем будущем», – сказал Сергей Цивилев студентам.

Студентка кафедры электроники и электроэнергетики СурГУ Анна Дементьева спросила министра о необходимых инновациях для модернизации оборудования в области электроэнергетики. Сергей Цивилев отметил, что энергетика России во многом строилась во времена Советского Союза, и многие технологии были заимствованы из-за рубежа. «Столкнувшись с санкциями, мы понимаем, что нам нужно разрабатывать свои технологии, проводить модернизацию ТЭК», – сказал он, добавив, что в этой работе каждый студент сможет реализовать свой потенциал.

Министр энергетики также посетил образовательное учреждение «Школа 21», созданное правительством Югры совместно со Сбером в 2023 году. Новый кампус стал первым в Уральском Федеральном округе и предоставляет возможность бесплатного образования в сфере IT для всех желающих старше 18 лет. Один из учеников школы, Владимир Шняев, рассказал, что на протяжении двух лет обучается веб-разработке. «В школе 21 существует множество проектов, над которыми мы работаем вместе с другими учениками. Я всегда хотел обучиться информационным технологиям, когда узнал, что такая школа открывается в Сургуте, то понял – это мой шанс», – поделился он. По статистике, более 60 процентов учеников «Школы 21» приходят за знаниями без какого-либо опыта и с первого дня обучаются на практике. Учреждение сотрудничает с ведущими предприятиями города – ПАО «Сургутнефтегаз» и ПАО «Россети».

Далее министр и врио губернатора отправились на торжественную церемонию вручения наград работникам ПАО «Сургутнефтегаз». Сергей Цивилев подчеркнул значимость топливно-энергетического комплекса (ТЭК) для экономики страны: «Сейчас перед коллективами предприятий ТЭК стоит большая ответственность за будущее России. У предприятия много интересных разработок в области развития нефтегазового комплекса всей страны, инноваций. Среди достижений сотрудников ПАО «Сургутнефтегаз» – разработка программы управления предприятием, которой нет аналогов. Спасибо за вашу работу, вклад в развитие топливно-энергетического комплекса России».

За большой личный вклад в развитие ТЭК и многолетний добросовестный труд почетное звание «Почетный энергетик» было присвоено ведущему инженеру-энергетику отдела главного энергетика Сургутского строительно-монтажного треста №1 Виталию Бессмертному. Кроме того, почетной грамотой Министерства энергетики Российской Федерации были награждены Вадим Агиевич, Максим Аникин, Марина Аспидова, Анатолий Быстрицкий, Геннадий Иващенко, Вадим Ковалевич, Сергей Мазелюк, Владимир Медный, Василий Михеев, Евгений Никитин, Руслан Паскарь и Гузель Рамазанова.

Сергей Цивилев и Руслан Кухарук также посетили Центр политехнического обучения ПАО «Сургутнефтегаз», который занимается профессиональной подготовкой и дополнительным образованием персонала. Он включает базовый учебный центр, учебный полигон и отделения в Сургутском районе и Республике Саха (Якутия). На учебном полигоне созданы учебно-производственные участки, имитирующие реальные производственные условия для текущего и капитального ремонта скважин, эксплуатационного и разведочного бурения, работы с грузоподъемными машинами и механизмами, добычи нефти и газа.

«Центр политехнического обучения ПАО «Сургутнефтегаз» – мощная образовательная площадка, возможности которой представил генеральный директор компании Владимир Леонидович Богданов. Обучение здесь ведется по 796 программам. Как преподаватели привлекаются опытные специалисты, мастера подразделений ПАО «Сургутнефтегаз». На учебных полигонах, в условиях, максимально приближенных к работе на реальных месторождениях, тренируются работники предприятия, студенты профильных специальностей. Здесь же расположена площадка по изучению инновационных технологий на каждом этапе производственного цикла нефтяной компании. Знакомству с ЦПТО посвятили несколько часов. Сошлись во мнении с Сергеем Евгеньевичем Цивилевым, что это эталонный учебный центр», – отметил Руслан Кухарук.

При поддержке Администрации Сургута