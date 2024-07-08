Первая компания из ХМАО стала резидентом Арктической зоны РФ

Компания «БелоярскНефтеСервис» - первая из ХМАО - стала резидентом Арктической зоны РФ. Она займется строительством промышленной инфраструктуры для нефтегазодобывающих предприятий. Новые промышленные объекты помогут эффективно осваивать недра севера, сообщает пресс-служба окружного правительства.

По словам временно исполняющего обязанности губернатора округа Руслана Кухарука, развитие Арктической зоны РФ и включение в нее двух территорий Югры дает возможность реализовать комплекс мер поддержки для стимулирования предпринимательской активности. В числе таких мер - налоговые льготы, субсидирование страховых взносов, упрощенная процедура получения земельных участков.

«Сегодня ведется активная работа по привлечению инвесторов в проекты развития Белоярского и Березовского районов. На первом этапе эти регионы станут площадкой для реализации порядка 10 инвестпроектов. При этом объем инвестиций первого резидента превысит 3 млрд рублей, при реализации его проекта будет создано 150 рабочих мест», - сказал глава региона.

Напомним, закон о включении Березовского и Белоярского районов в Арктическую зону РФ в марте 2024 года подписал президент РФ Владимир Путин.