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​Югра получила памятную статуэтку за работу своей экспозиции на выставке «Россия»

Выставка «Россия» завершилась награждением участников

​Югра получила памятную статуэтку за работу своей экспозиции на выставке «Россия»
Фото t.me/kuharuk_ruslan

На международной выставке-форуме «Россия» состоялась церемония благодарности участников — регионов, федеральных органов власти, общественных организаций, корпораций и средств массовой информации. Временно исполняющий обязанности губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук получил памятную статуэтку из рук первого заместителя руководителя Администрации президента России Сергея Кириенко.

Выставка «Россия» стартовала 4 ноября 2023 года на ВДНХ в Москве. Здесь были представлены все субъекты Российской Федерации, крупнейшие корпорации, федеральные структуры и общественные организации. В проведении выставки задействованы 67 объектов площадью 265 тысяч квадратных метров, включая 47 павильонов площадью свыше 237 тысяч квадратных метров. Главные достижения страны собраны в 132 экспозиции. Посетители ежедневно знакомились с передовыми технологическими разработками, прорывными открытиями и главными победами России в промышленности, культуре и спорте.

На церемонии награждения Сергей Кириенко отметил, что международная выставка-форум «Россия» вошла в топ-10 самых посещаемых мест мира. «Я посмотрел сейчас мировые рейтинги самых посещаемых мест мира. Выставка «Россия» за это время вошла в десятку самых посещаемых мест нашей планеты», — подчеркнул он.

С первых дней работы выставки в 75 павильоне функционировала экспозиция Ханты-Мансийского автономного округа. Здесь были представлены достижения региона в науке, образовании, культуре и туризме. Особое внимание уделено развитию экономики, промышленности и реализации крупных инвестиционных проектов.

Одним из самых запоминающихся элементов в экспозиции стала фотозона. Посетители могли сфотографироваться рядом с мамонтом и услышать информацию об Археопарке. Оформление экспозиции отражало стилистику четырех времен года: осень символизировала узоры коренных народов, весна — слияние Оби и Иртыша, лето — лесные богатства, а белый тон — снежный покров.

В мае стенд Югры претерпел обновления. Обновления коснулись фотозоны, чума и зоны «Богатство леса». Кинотеатр был полностью перестроен и превратился в сказочный чум, украшенный по традициям народов ханты и манси. Здесь гости могли познакомиться с классическими сказками народов Севера и современными рассказами, созданными с использованием искусственного интеллекта. Также на стенде появилась береза, на которую можно было повесить ленту и загадать желание, приобщившись к весенней традиции народов Севера. В рамках Года семьи, объявленного президентом России Владимиром Путиным, на стенде с мамонтом Югоркой была представлена вся его семья.

«Благодарю за награду. С удовольствием передам ее нашим землякам. Югорчане выражают слова благодарности за возможность рассказать о нашем регионе, который по праву называют энергетическим сердцем страны, о нашей культуре и традициях Югры. Благодарю за еще один повод гордиться нашим регионом, страной и многонациональным народом. Верим, что наследие выставки «Россия» будет обязательно жить», — сказал Руслан Кухарук на церемонии награждения.


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Сегодня в 14:06, просмотров: 338, комментариев: 0
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