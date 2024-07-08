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​В Югре планируют дополнить меры поддержки семей с учетом пожеланий жителей

Власти Югры планируют доработать меры поддержки семей с детьми

​В Югре планируют дополнить меры поддержки семей с учетом пожеланий жителей
Фото: Руслан Кухарук

В преддверии Дня семьи, любви и верности в Югре провели расширенное заседание Семейного совета, где обсудили возможность доработки мер поддержки. Об этом рассказал в соцсетях врио губернатора округа Руслан Кухарук. «Семья – это основа государства. Сохранение и приумножение семейных ценностей на протяжении всего периода являлись главной силой России», – отметил врио главы региона.

«Сейчас в Югре действует 50 мер, но система поддержки остается гибкой, будем донастраивать ее, ориентируясь на запросы жителей. Семейный совет Югры обобщит подготовленные предложения, самые масштабные и актуальные будут учтены нами при формировании нового национального проекта «Семья». Многие инициативы, которые были предложены семьями ранее, вошли в региональные законы и госпрограммы, федеральные проекты. Донести свои идеи позволили, в том числе мероприятия Года семьи, в которых активное участие принимают семьи, общественные организации, органы власти округа», − говорится в публикации.

Руслан Кухарук также вручил награды «Родительская слава», «Отцовская слава» и «Материнская слава», а также медали «За любовь и верность».


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Сегодня в 11:09, просмотров: 269, комментариев: 0
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