Четыре человека пострадали в ДТП в Лангепасе из-за несоблюдения скоростного режима

В минувшую субботу, 6 июля, в Лангепасе зарегистрировали ДТП с четырьмя пострадавшими. Виновник аварии, 22-летний водитель «Toyota», врезался в опору линии электропередач из-за несоблюдения скоростного режима, сообщает Госавтоинспекция Югры.

«Около 05:50 на улице Дружбы Народов в городе Лангепас, 22-летний водитель «Toyota», по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и допустил наезд на препятствие в виде опоры ЛЭП. В результате ДТП водитель и три его пассажира получили травмы», − говорится в сообщении.

Всего за прошедшие выходные на дорогах округа зарегистрировали восемь ДТП, в которых 11 человек получили травмы.