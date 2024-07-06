Югорчанин выловил двух краснокнижных осетров

Против жителя ХМАО возбудили два уголовных дела за вылов рыбы, принадлежащей к видам, занесенным в Красную книгу России. Об этом сообщает пресс-служба Сургутского линейного отдела МВД России.

Инцидент произошел 15 июня на протоке реки Старая Обь в речном порту Ханты-Мансийска. Полицейские остановили моторную лодку, которой управлял 55-летний мужчина. В лодке лежала плавная донная сеть, где находились пять стерлядей и один окунь, а также два Сибирских осетра, включенных в список особо ценных водных биологических ресурсов. Совокупный ущерб, причиненный действиями браконьера, превысил 1 миллион рублей, учитывая штрафы, предусмотренные законодательством.

Рыба была еще живой, и полицейские выпустили ее в водоем. Лодку и сеть изъяли.

Расследование продолжается. Время до суда фигурант проведет под подпиской о невыезде.