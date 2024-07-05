Врио губернатора Югры встретился с истеблишментом Когалыма

Временно исполняющий обязанности губернатора Югры Руслан Кухарук продолжает активно работать в муниципалитетах автономного округа. В ходе визита в Когалым он обсудил перспективы развития города с управленческими командами, депутатами и руководителями градообразующих предприятий.

Начав встречу, Руслан Кухарук подчеркнул, что это его первый визит в Когалым, и он остался приятно удивлен уровнем развития города. «Мы начали наше знакомство с Когалымом с посещения образовательного центра – филиала Пермского национального исследовательского политехнического университета. Та база, которая создана сегодня, – это задел на будущее не только для развития Когалыма, но и всего нашего региона», – отметил Руслан Кухарук. Он также добавил, что в Когалыме созданы комфортные условия для каждого жителя. По его мнению, муниципалитет обладает высоким уровнем качества жизни, где есть условия для получения достойного образования, трудоустройства и создания семьи.

Глава Когалыма Николай Пальчиков представил результаты работы городской администрации за последние три года. Он подчеркнул, что благодаря сотрудничеству с ПАО «ЛУКОЙЛ» и правительством Югры в муниципалитете создаются новые социальные объекты, которые позволяют привлечь к активной общественной жизни граждан разных возрастов.

«Благодаря сотрудничеству в нашем городе открыт спортивно-культурный комплекс «Галактика», единственный в России филиал Государственного Малого академического театра, музейно-выставочный комплекс города и культурно-выставочный центр Русского музея, теннисный центр, а также множество других интересных объектов», – сообщил Николай Пальчиков.

Он также отметил, что городской бюджет неизменно сохраняет свою социальную направленность. В городе функционируют 13 муниципальных образовательных организаций, которые посещают более 12 тысяч детей. На сегодняшний день обеспеченность детскими дошкольными учреждениями достигает 100%.

Особое внимание было уделено проекту по строительству индустриального парка, который осуществляется благодаря передаче имущественного комплекса и всей инженерной инфраструктуры ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» для дальнейшей реконструкции.

«Появление индустриального парка серьезно усилит позиции города в региональной экономике, позволит продолжить развитие производства комплектующих для нефтедобывающих и нефтесервисных компаний, обеспечит бизнес всеми видами инфраструктуры», – подчеркнул важность проекта Николай Пальчиков.

Согласно тепловой карте Центра управления регионом, наибольшее количество вопросов, поступающих от жителей Когалыма, касается благоустройства, здравоохранения, ремонта дорог и сферы ЖКХ. Руслан Кухарук отметил, что по многим из этих вопросов уже даны поручения профильным департаментам Югры. «Несколько вопросов связано со строительством и ремонтом дорог. В основном – это подъездные дороги к муниципалитету», – добавил он.

Председатель Думы города Когалыма Алла Говорищева рассказала о деятельности депутатского корпуса и передала Руслану Кухаруку вопросы, волнующие жителей города. Один из них касался ремонта автодороги, связывающей Когалым и Сургут. По словам Говорищевой, дорога находится в аварийном состоянии, и временно исполняющий обязанности губернатора взял этот вопрос под личный контроль.

Жители также выразили обеспокоенность развитием системы здравоохранения, нехваткой врачей и кадровым обеспечением строящейся детской поликлиники. Среди приоритетных задач – ремонт здания городской скорой помощи. Руслан Кухарук заверил, что эти проблемы приняты в работу.

На встрече прозвучали инициативы, направленные на развитие города, включая открытие новых авиамаршрутов между городами региона, из Югры на Ямал и в Тюменскую область. Кухарук подчеркнул, что наличие авиасообщения станет основой для развития детского и семейного туризма. «Проработаем это решение с перевозчиками, продумаем маршруты выходного дня», – отметил он.

Также обсуждались предложения о внедрении социальных сертификатов на туристические поездки по Югре как поощрение для добровольцев и молодежного актива региона, пересмотр условий для получения звания «Ветеран труда» и увеличение количества мероприятий для молодежи.

В завершение рабочей встречи Руслан Кухарук подчеркнул важность решения всех возникающих вопросов и развития города совместными усилиями муниципалитета и региона. «Для людей важно, чтобы их проблема была решена. Предлагаю решать все возникающие вопросы, развивать город, применяя совместный подход», – заключил он.