Сергей Цивилев посетил филиал Пермского политеха в Когалыме

В рамках рабочей поездки в Югру Министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев и временно исполняющий обязанности губернатора Югры Руслан Кухарук посетили филиал Пермского национального исследовательского политехнического университета, который был открыт в Когалыме в феврале этого года.

Этот образовательный центр нового поколения был создан благодаря совместной работе Министерства науки и высшего образования РФ, Правительства Пермского края, компании «ЛУКОЙЛ» и Правительства Ханты-Мансийского автономного округа. Центр соответствует мировым стандартам оснащения кампусов и включает образовательные пространства и лабораторные комплексы для подготовки инженерных кадров для нефтегазовой отрасли.

Филиал в Когалыме представляет собой уникальный проект, который позволяет будущим специалистам топливно-энергетического комплекса пройти обучение по международным стандартам под руководством ведущих преподавателей и действующих работников компании.

Центр включает общественно-образовательный, учебный и лабораторный корпуса, два кампуса (общежития для студентов на 390 человек), спортивный блок, актовый зал и конференц-зал, столовую, кафе и амфитеатр-трансформер.

Одним из ключевых элементов образовательного центра является учебный центр сибирского филиала «Буровая компания «Евразия», где на уникальном оборудовании отечественного производства студенты изучают тонкости профессии, а профессиональные буровики повышают квалификацию. «Корпоративный учебный центр оборудован по последнему слову техники. Здесь установлены два симулятора, позволяющие имитировать все процессы бурения и ремонта скважин. На данном оборудовании проводится обучение бурильщиков по управлению буровыми установками, оснащенными верхними силовыми приводами, что является очень сложным процессом, учитывая количество систем контроля. Оборудование производится российской фирмой, которая уже более 25 лет занимается выпуском учебного оборудования для образовательных заведений России, занимающихся подготовкой специалистов для нефтегазовой отрасли», – поделился директор учебного центра сибирского филиала «Буровая компания «Евразия» Василий Глухов.

По поручению Президента России регион работает с Правительством РФ над созданием и развитием инновационного научно-технологического центра «ЮНИТИ-ПАРК». Одним из направлений ИНТЦ станет разработка технологий в области энергетической безопасности. На базе открывшегося центра будет работать научно-проектная команда «ЛУКОЙЛ-инжиниринг», стратегической целью которой является технологическое лидерство в геологоразведке и добыче нефти и газа.

Сергей Цивилев высоко оценил возможности образовательного центра, пообщавшись со студентами и преподавателями, а также представителями компании «ЛУКОЙЛ». Он отметил важность условий, созданных для подготовки профессионалов нефтегазовой отрасли, и предложил расширить сотрудничество с компаниями нефтегазового комплекса для получения студентами практических навыков. Кроме того, он подчеркнул, что дальнейшее развитие ТЭК будет тесно связано с цифровыми технологиями, поэтому отрасли необходимы передовые инженерные школы и специалисты в сфере IT. «В частности, цифровые технологии станут незаменимыми помощниками при освоении труднодоступных запасов, так как они позволяют смоделировать процесс добычи и избежать лишних затрат, так как цена ошибки может быть очень высока», - пояснил министр.