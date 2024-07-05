16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  88,1348   EUR  95,5700  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Министру энергетики России показали югорский филиал Пермского политеха

Сергей Цивилев посетил филиал Пермского политеха в Когалыме

​Министру энергетики России показали югорский филиал Пермского политеха
Фото admhmao.ru

В рамках рабочей поездки в Югру Министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев и временно исполняющий обязанности губернатора Югры Руслан Кухарук посетили филиал Пермского национального исследовательского политехнического университета, который был открыт в Когалыме в феврале этого года.

Этот образовательный центр нового поколения был создан благодаря совместной работе Министерства науки и высшего образования РФ, Правительства Пермского края, компании «ЛУКОЙЛ» и Правительства Ханты-Мансийского автономного округа. Центр соответствует мировым стандартам оснащения кампусов и включает образовательные пространства и лабораторные комплексы для подготовки инженерных кадров для нефтегазовой отрасли.

Филиал в Когалыме представляет собой уникальный проект, который позволяет будущим специалистам топливно-энергетического комплекса пройти обучение по международным стандартам под руководством ведущих преподавателей и действующих работников компании.

Центр включает общественно-образовательный, учебный и лабораторный корпуса, два кампуса (общежития для студентов на 390 человек), спортивный блок, актовый зал и конференц-зал, столовую, кафе и амфитеатр-трансформер.

Одним из ключевых элементов образовательного центра является учебный центр сибирского филиала «Буровая компания «Евразия», где на уникальном оборудовании отечественного производства студенты изучают тонкости профессии, а профессиональные буровики повышают квалификацию. «Корпоративный учебный центр оборудован по последнему слову техники. Здесь установлены два симулятора, позволяющие имитировать все процессы бурения и ремонта скважин. На данном оборудовании проводится обучение бурильщиков по управлению буровыми установками, оснащенными верхними силовыми приводами, что является очень сложным процессом, учитывая количество систем контроля. Оборудование производится российской фирмой, которая уже более 25 лет занимается выпуском учебного оборудования для образовательных заведений России, занимающихся подготовкой специалистов для нефтегазовой отрасли», – поделился директор учебного центра сибирского филиала «Буровая компания «Евразия» Василий Глухов.

По поручению Президента России регион работает с Правительством РФ над созданием и развитием инновационного научно-технологического центра «ЮНИТИ-ПАРК». Одним из направлений ИНТЦ станет разработка технологий в области энергетической безопасности. На базе открывшегося центра будет работать научно-проектная команда «ЛУКОЙЛ-инжиниринг», стратегической целью которой является технологическое лидерство в геологоразведке и добыче нефти и газа.

Сергей Цивилев высоко оценил возможности образовательного центра, пообщавшись со студентами и преподавателями, а также представителями компании «ЛУКОЙЛ». Он отметил важность условий, созданных для подготовки профессионалов нефтегазовой отрасли, и предложил расширить сотрудничество с компаниями нефтегазового комплекса для получения студентами практических навыков. Кроме того, он подчеркнул, что дальнейшее развитие ТЭК будет тесно связано с цифровыми технологиями, поэтому отрасли необходимы передовые инженерные школы и специалисты в сфере IT. «В частности, цифровые технологии станут незаменимыми помощниками при освоении труднодоступных запасов, так как они позволяют смоделировать процесс добычи и избежать лишних затрат, так как цена ошибки может быть очень высока», - пояснил министр.


нравится (0) не нравится (0)
05 июля в 18:55, просмотров: 271, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Максим Слепов официально стал мэром Сургута 476
  2. ​Максим Слепов покинул пост председателя Думы Сургута 436
  3. ​В Югре выросла средняя стоимость квадратного метра жилья 384
  4. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 6-7 июля? // АФИША 375
  5. ​Сотрудница полиции из ХМАО обвиняется в незаконной регистрации мигрантов 372
  6. ​Северяне сдали почти 7 тонн мелочи за пару недель 364
  7. ​В Сургуте при ДТП пострадал юный велосипедист 355
  8. Уровень воды в Оби застыл на опасной отметке 350
  9. 8 человек утонули в ХМАО с начала сезона 331
  10. ​Крупный сельхозпроизводитель внедрил в бизнес-процессы Яндекс 360 для бизнеса 312
  1. ​Это надолго. Максим Слепов определил задачи на срок своей работы 1535
  2. ​Мэра Сургута выберут из трех кандидатов 1430
  3. ​В Сургуте прошел Единый выпускной бал «Алые паруса на 60-ой параллели» 1324
  4. Школы Сургута выпустили ​2 392 ученика в этом году 1232
  5. ​Вряд ли Югре стоит ждать кадрового десанта из Тюмени. Руслан Кухарук будет работать с местными, но жестко 1201
  6. ​Новый мэр Сургута поблагодарил горожан за поддержку 1126
  7. ​Что изменится в России с 1 июля // Обзор СИА-ПРЕСС 1123
  8. ​В Югре продолжаются грантовые конкурсы для поддержки социально важных идей и проектов 1117
  9. ​В Сургуте из-за погоды изменили программу празднования Дня молодежи 1062
  10. ​Жители Югры завалили врио губернатора вопросами 1061
  1. ​«Русские Витязи» провели экскурсию для юных сургутян 6675
  2. ​Как отпразднуют День города и День России в Сургуте? // АФИША 6519
  3. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 8-9 июня? // АФИША 6163
  4. ​Лето, солнце, грозы: что приготовила Сургуту небесная канцелярия? 5398
  5. ​Гаражный план: в Сургуте хотят строить новые микрорайоны вместо старых кооперативов 5329
  6. ​На Аэрофлотской в Сургуте одновременно произошло два ДТП с летальным исходом 3448
  7. ​«Головоломка 2» // Впервые вижу 3392
  8. ​Одни за всех 3325
  9. ​Надеюсь, зрители концерта «Любэ» на День города выйдут из Ледового дворца и поделятся с остальными впечатлениями 3273
  10. ​В Ханты-Мансийске стартовал очередной IT-форум. Главная тема – доверие в цифровом мире 3103

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика