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​Сергей Цивилев посетил объекты нефтекомпании «ЛУКОЙЛ»

Министр энергетики России посетил Когалым

​Сергей Цивилев посетил объекты нефтекомпании «ЛУКОЙЛ»
Фото admhmao.ru

В рамках рабочего визита в Югру министр энергетики РФ Сергей Цивилев продолжает знакомство с предприятиями топливно-энергетического комплекса региона. Вторым после Сургута городом, куда приехал федеральный чиновник, стал Когалым. В этом муниципальном образовании сосредоточены основные производственные мощности ПАО «ЛУКОЙЛ».

Первым объектом визита стал цех по производству вентильных двигателей ООО «ЭПУ Сервис». Цех, функционирующий в Когалыме с 2016 года, производит до 10 тысяч вентильных двигателей в год. Основным достижением предприятия является разработка первого в мире высокоэффективного двигателя с регулируемой скоростью и постоянными магнитами для нужд нефтяной промышленности. Использование вентильных двигателей ООО «ЭПУ Сервис» позволяет снизить энергозатраты, повысить ресурс УЭЦН благодаря отсутствию кратного повышения пусковых токов двигателя, а также оптимизировать отбор продукции за счет регулирования частоты вращения и возможности работы в циклическом режиме. Вентильные двигатели включены в международный стандарт «Установки погружных центробежных насосов». Предприятие поставляет продукцию в 10 регионов России, а также в страны ближнего и дальнего зарубежья, изготовив более 24 тысяч вентильных двигателей.

Следующим этапом визита стало посещение кустовой площадки № 47 Южно-Ягунского месторождения ТПП «Когалымнефтегаз», самого крупного территориально-производственного предприятия ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». В состав ТПП «Когалымнефтегаз» входят три центральные инженерно-технологические службы, 14 цехов добычи нефти и газа, четыре цеха подготовки и перекачки нефти, три цеха сбора и транспортировки газа, три газокомпрессорные станции и нефтеперерабатывающий завод. Предприятие ведет производственную деятельность на 31 лицензионном участке, из которых добыча осуществляется на 23 лицензионных участках, включающих 20 месторождений Южно-Ягунской, Тевлинско-Русскинской и Пуровской групп.

На кустовой площадке, введенной в эксплуатацию в 2015 году, пробурено 24 скважины: 16 добывающих, шесть нагнетательных и две водозаборные. На сегодняшний день объем добычи составляет 300 тонн в сутки. Сергею Цивилеву продемонстрировали работу кустовой площадки, оборудование и произвели отбор проб нефти со скважины.

В рамках визита Сергею Цивилеву также представили работу центрального диспетчерского управления и управления мониторинга строительства скважин ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». Это управление позволяет в режиме онлайн круглосуточно следить за скважинами. С 2008 года под руководством специалистов подразделения пробурено более 2 300 горизонтальных скважин, 1 600 боковых стволов с горизонтальным окончанием и более 700 многозабойных горизонтальных скважин. Управление мониторинга сопровождает бурение поисково-разведочных и эксплуатационных скважин в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. Единая информационная среда, созданная для актуализации данных в реальном времени, позволяет принимать необходимые решения при строительстве скважин с учетом технологических, геологических и геофизических особенностей.


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05 июля в 18:51, просмотров: 258, комментариев: 0
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