Югорчанин стал фигурантом дела за доставшийся в наследство порох

Житель Урая стал фигурантом уголовного дела о незаконном хранении взрывчатых веществ. Поводом послужила доставшаяся в наследство банка с порохом.

«В конце апреля в дачном доме обвиняемого оперативники обнаружили банку с порохом весом около 277 граммов. Следствием установлено, что порох принадлежал его покойному отчиму-охотнику, который сам изготавливал патроны», - сообщает телеграм-канал «Полиция Югры».

В ведомстве подчеркнули, что мужчина знал о порохе, но не сдал его и хранил до момента изъятия.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения и вынесения приговора.