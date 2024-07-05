​Свыше тысячи дачных домов затопило в ХМАО с начала паводка

В Югре продолжается паводок. За минувшие сутки вода добралась до еще 105 приусадебных участков и 76 дачных домов, следует из ежедневной сводки регионального ГУ МЧС. С начала половодья в округе затопило 2 766 участков и 1 038 домов.

«На территории автономного округа подтоплено 2 766 приусадебных участков, 1 038 дачных домов в садовых товариществах городов: Нижневартовск, Лангепас, Мегион; населенных пунктах: Былино, Вампугол, Соснина, территория земель Зайцева речка Нижневартовского района и населенных пунктов Ханты-Мансийского района», - сказано в сообщении пресс-службы ведомства.

Уровень воды в Оби в районе Нижневартовске 1 июля достиг 981 сантиметра, что на 1 см выше опасной отметки. В этом случае возможно подтопление почти 1 тыс. строений, где суммарно проживают около 3 тыс. человек, предупреждали ранее спасатели. В последние три дня уровень воды в Оби составляет 980 см. По оценке МЧС, гидрологическая обстановка в округе стабилизируется.