16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  88,1205   EUR  94,9836  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Уровень воды в Оби застыл на опасной отметке

​Свыше тысячи дачных домов затопило в ХМАО с начала паводка

Уровень воды в Оби застыл на опасной отметке
Фото: телеграм-канал "МЧС Югры"

В Югре продолжается паводок. За минувшие сутки вода добралась до еще 105 приусадебных участков и 76 дачных домов, следует из ежедневной сводки регионального ГУ МЧС. С начала половодья в округе затопило 2 766 участков и 1 038 домов.

«На территории автономного округа подтоплено 2 766 приусадебных участков, 1 038 дачных домов в садовых товариществах городов: Нижневартовск, Лангепас, Мегион; населенных пунктах: Былино, Вампугол, Соснина, территория земель Зайцева речка Нижневартовского района и населенных пунктов Ханты-Мансийского района», - сказано в сообщении пресс-службы ведомства.

Уровень воды в Оби в районе Нижневартовске 1 июля достиг 981 сантиметра, что на 1 см выше опасной отметки. В этом случае возможно подтопление почти 1 тыс. строений, где суммарно проживают около 3 тыс. человек, предупреждали ранее спасатели. В последние три дня уровень воды в Оби составляет 980 см. По оценке МЧС, гидрологическая обстановка в округе стабилизируется.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 13:44, просмотров: 220, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Максим Слепов покинул пост председателя Думы Сургута 326
  2. ​В Югре выросла средняя стоимость квадратного метра жилья 267
  3. ​Северяне сдали почти 7 тонн мелочи за пару недель 265
  4. ​Сотрудница полиции из ХМАО обвиняется в незаконной регистрации мигрантов 256
  5. Максим Слепов официально стал мэром Сургута 250
  6. ​В Сургуте при ДТП пострадал юный велосипедист 242
  7. Уровень воды в Оби застыл на опасной отметке 220
  8. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 6-7 июля? // АФИША 215
  9. ​Крупный сельхозпроизводитель внедрил в бизнес-процессы Яндекс 360 для бизнеса 186
  10. 8 человек утонули в ХМАО с начала сезона 184
  1. ​Это надолго. Максим Слепов определил задачи на срок своей работы 1453
  2. ​Мэра Сургута выберут из трех кандидатов 1401
  3. ​В Сургуте прошел Единый выпускной бал «Алые паруса на 60-ой параллели» 1293
  4. Школы Сургута выпустили ​2 392 ученика в этом году 1207
  5. ​Вряд ли Югре стоит ждать кадрового десанта из Тюмени. Руслан Кухарук будет работать с местными, но жестко 1154
  6. ​Что изменится в России с 1 июля // Обзор СИА-ПРЕСС 1108
  7. ​В Югре продолжаются грантовые конкурсы для поддержки социально важных идей и проектов 1092
  8. ​В Сургуте из-за погоды изменили программу празднования Дня молодежи 1043
  9. ​Новый мэр Сургута поблагодарил горожан за поддержку 1042
  10. ​Жители Югры завалили врио губернатора вопросами 1027
  1. ​«Русские Витязи» провели экскурсию для юных сургутян 6634
  2. ​Как отпразднуют День города и День России в Сургуте? // АФИША 6475
  3. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 8-9 июня? // АФИША 6120
  4. ​Гаражный план: в Сургуте хотят строить новые микрорайоны вместо старых кооперативов 5304
  5. ​Лето, солнце, грозы: что приготовила Сургуту небесная канцелярия? 5262
  6. ​На Аэрофлотской в Сургуте одновременно произошло два ДТП с летальным исходом 3403
  7. ​«Головоломка 2» // Впервые вижу 3364
  8. ​Одни за всех 3278
  9. ​Надеюсь, зрители концерта «Любэ» на День города выйдут из Ледового дворца и поделятся с остальными впечатлениями 3240
  10. ​В Ханты-Мансийске стартовал очередной IT-форум. Главная тема – доверие в цифровом мире 3064

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика