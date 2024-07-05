Минстрой РФ увеличил стоимость квадратного метра жилья в Югре на 5,6%

Накануне Минстрой России увеличил стоимость квадратного метра жилья в третьем квартале 2024 года в Югре. Сумма выросла на шесть тысяч рублей. В сравнении с прошлым кварталом цена увеличилась на 5,6%, сообщили в группе во «ВКонтакте» «Стройкомплекс Югры».

«Ежеквартально Минстрой России устанавливает тарифы для каждого региона нашей страны. На официальном интернет-портале правовой информации опубликован приказ о нормативе стоимости 1м² в третьем квартале 2024 года. Новая цена в Югре – 112 928 рублей за 1 м². В прошлом квартале было – 106 565 рублей за 1 м²», ― указали в сообщении.

Самое значительное повышение цены на третий квартал в следующих регионах: