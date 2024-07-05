В Западной Сибири прошла акция «Монетная неделя»

Жители Тюменской области, Югры и Ямала сдали в банки 6,7 миллиона рублей монетами — Банк России подводит итоги акции «Монетная неделя», которая шла в регионе и по всей стране с 20 мая по 2 июня. Северяне отнесли в банки более 1,4 миллиона монет общим весом 6,6 тонны. В кредитных организациях их меняли на бумажные деньги или зачисляли на счет банковской карты. Можно было взять памятные монеты.

«Чаще всего жители сдавали в банки монеты номиналом 10 рублей – треть от общего количества, на втором месте – монеты номиналом 1 рубль, их доля составила 20 процентов. Жители «тюменской матрешки» принесли в кассы и копейки в количестве почти 219 тыс. штук, доля монет низких номиналов от 1 до 50 копеек составила 15 процентов», — отмечают в пресс-службе тюменского отделения ЦБ.

«Проблема с возвратом монет существует на протяжении нескольких лет. Банк России чеканит огромное количество монет, но большая их часть не возвращается в оборот. Такие акции позволяют вернуть скопившуюся у населения монету в наличное денежное обращение для дальнейших расчетов и сократить затраты на ее чеканку. Вне рамок проведения акции мелочь можно просто потратить в магазине или зачислить на счет своей банковской карты. Эта услуга бесплатна», – комментирует начальник отдела наличного денежного обращения Отделения Банка России по Тюменской области Наталья Бесчастных.

Всего в акции участвовали 133 отделения банков в 56 населенных пунктах трех регионов Западной Сибири.