Санврачи рассказали жителям ХМАО, как не отравиться в жару

В ХМАО наблюдается жаркая погода, что увеличивает риск возникновения случаев отравлений пищевыми продуктами. Высокие температуры способствуют быстрому размножению бактерий в продуктах, особенно в тех, которые не подвергаются должной обработке или находятся на открытом воздухе.

Также токсикоинфекции (или острые отравления токсинами микробного происхождения) могут возникнуть из-за нарушения технологии приготовления, превышения сроков хранения или несоблюдения гигиенических стандартов, подчеркивают в Роспотребнадзоре ХМАО. Наибольшую опасность представляют такие продукты, как многокомпонентные салаты с майонезом и сметаной, кондитерские изделия с кремом, изделия из рубленого мяса и рыбы, шаурма, студень и другие. При этом внешний вид и вкус продуктов могут оставаться без изменений, несмотря на наличие в них болезнетворных микробов.

Условия, которые приводят к развитию отравления:

Несоблюдение правил транспортирования пищевых продуктов;

Использование мяса без ветеринарного контроля;

Нарушение гигиенических требований при разделке мяса, очистке сырья и кулинарной обработки, приготовлении пищевых продуктов;

Нарушение сроков реализации и хранения скоропортящихся продуктов, условий хранения готовых блюд;

Допуск до работы работников пищеблока без прохождения медицинских осмотров и санитарного минимума;

Несоблюдение правил мытья, сушки, дезинфекции посуды, инвентаря, оборудования;

Нарушение правил личной гигиены работниками пищеблока.

Во время приготовления пищи в домашних условиях необходимо соблюдать ряд правил:

Тщательно мыть руки перед началом приготовления пищи и после контакта с сырой продукцией;

Использовать отдельные разделочные доски и ножи – для сырого и готового;

Тщательно промывать (с обработкой кипятком) зелень, овощи и фрукты;

Не готовить заблаговременно (более суток) изделия из рубленого мяса;

В холодильнике не помещать на одну полку готовые блюда и сырое мясо или рыбу;

Не использовать в пищу подозрительные продукты (неизвестные грибы, ягоды, консервы с признаками бомбажа, дикоросы, собранные рядом с автомагистралями и другими источниками вредных веществ).