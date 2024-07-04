16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  88,1205   EUR  94,9836  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Санврачи ХМАО рассказали о самых «неблагополучных» продуктах

Санврачи рассказали жителям ХМАО, как не отравиться в жару

​Санврачи ХМАО рассказали о самых «неблагополучных» продуктах
Фото: ru.freepik.com

В ХМАО наблюдается жаркая погода, что увеличивает риск возникновения случаев отравлений пищевыми продуктами. Высокие температуры способствуют быстрому размножению бактерий в продуктах, особенно в тех, которые не подвергаются должной обработке или находятся на открытом воздухе.

Также токсикоинфекции (или острые отравления токсинами микробного происхождения) могут возникнуть из-за нарушения технологии приготовления, превышения сроков хранения или несоблюдения гигиенических стандартов, подчеркивают в Роспотребнадзоре ХМАО. Наибольшую опасность представляют такие продукты, как многокомпонентные салаты с майонезом и сметаной, кондитерские изделия с кремом, изделия из рубленого мяса и рыбы, шаурма, студень и другие. При этом внешний вид и вкус продуктов могут оставаться без изменений, несмотря на наличие в них болезнетворных микробов.

Условия, которые приводят к развитию отравления:

Несоблюдение правил транспортирования пищевых продуктов;

Использование мяса без ветеринарного контроля;

Нарушение гигиенических требований при разделке мяса, очистке сырья и кулинарной обработки, приготовлении пищевых продуктов;

Нарушение сроков реализации и хранения скоропортящихся продуктов, условий хранения готовых блюд;

Допуск до работы работников пищеблока без прохождения медицинских осмотров и санитарного минимума;

Несоблюдение правил мытья, сушки, дезинфекции посуды, инвентаря, оборудования;

Нарушение правил личной гигиены работниками пищеблока.

Во время приготовления пищи в домашних условиях необходимо соблюдать ряд правил:

Тщательно мыть руки перед началом приготовления пищи и после контакта с сырой продукцией;

Использовать отдельные разделочные доски и ножи – для сырого и готового;

Тщательно промывать (с обработкой кипятком) зелень, овощи и фрукты;

Не готовить заблаговременно (более суток) изделия из рубленого мяса;

В холодильнике не помещать на одну полку готовые блюда и сырое мясо или рыбу;

Не использовать в пищу подозрительные продукты (неизвестные грибы, ягоды, консервы с признаками бомбажа, дикоросы, собранные рядом с автомагистралями и другими источниками вредных веществ).


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 16:32, просмотров: 276, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​32 ребенка родились в Югре за один июньский день 591
  2. Пост спикера думы Сургута, вероятно, отойдет бывшему военкому 454
  3. ​В Сургуте строят инфраструктурные объекты на территории будущего НТЦ 420
  4. Министр энергетики Цивилев рассказал югорчанам, как готовить кадры 390
  5. Субсидируемых авиарейсов в ХМАО стало больше 379
  6. ​В Сургуте водитель без прав спровоцировал ДТП 375
  7. ​Центральный банк России заявил о пике годовой инфляции в июле 344
  8. ​В городе ХМАО перекроют дорогу из-за ремонта 333
  9. ​Для жителей и гостей Нижневартовска улучшили мобильную связь 315
  10. ​В ХМАО перевыпустят Красную книгу: туда включат больше животных и растений 304
  1. ​Мэра Сургута выберут из трех кандидатов 1342
  2. ​Это надолго. Максим Слепов определил задачи на срок своей работы 1241
  3. В ХМАО при столкновении легковушки с грузовиками погиб 15-летний мальчик 1241
  4. ​В Сургуте прошел Единый выпускной бал «Алые паруса на 60-ой параллели» 1239
  5. Школы Сургута выпустили ​2 392 ученика в этом году 1150
  6. ​Дачников Сургута пригласили на открытый диалог 1135
  7. Дума Югры приняла поправки в окружной бюджет и отправилась на летние каникулы 1134
  8. ​Что изменится в России с 1 июля // Обзор СИА-ПРЕСС 1058
  9. ​В Югре продолжаются грантовые конкурсы для поддержки социально важных идей и проектов 1038
  10. ​В Сургуте из-за погоды изменили программу празднования Дня молодежи 1011
  1. ​«Русские Витязи» провели экскурсию для юных сургутян 6578
  2. ​Как отпразднуют День города и День России в Сургуте? // АФИША 6410
  3. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 8-9 июня? // АФИША 6061
  4. ​Гаражный план: в Сургуте хотят строить новые микрорайоны вместо старых кооперативов 5258
  5. ​Лето, солнце, грозы: что приготовила Сургуту небесная канцелярия? 5204
  6. ​На Аэрофлотской в Сургуте одновременно произошло два ДТП с летальным исходом 3323
  7. ​«Головоломка 2» // Впервые вижу 3313
  8. ​Одни за всех 3219
  9. ​Надеюсь, зрители концерта «Любэ» на День города выйдут из Ледового дворца и поделятся с остальными впечатлениями 3180
  10. ​В Ханты-Мансийске стартовал очередной IT-форум. Главная тема – доверие в цифровом мире 3000

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика