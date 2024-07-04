Лже-брокер выманил у 19-летнего югорчанина полтора миллиона рублей

В Пыть-Яхе 19-летний юноша, решивший быстро разбогатеть, потерял полтора миллиона рублей. Как сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО, молодой человек увидел в Интернете рекламу выгодных инвестиций. Перейдя по ссылке, он заполнил анкету и зарегистрировался на бирже. На следующий день югорчанину позвонил якобы представитель инвестиционной площадки, который рассказал о преимуществах вложений и покупках акций крупных компаний.

Убедившись в привлекательности предложения, молодой человек зарегистрировался на брокерской платформе. Он взял кредит на 900 тысяч рублей, добавил к нему личные сбережения в размере 690 тысяч рублей перевел деньги на указанный мошенником счет.

«Спустя несколько дней, как и обещали трейдеры, сумма капитала значительно увеличилась, но для вывода денег требовалось заплатить значительную сумму комиссии и страховки. Молодой человек понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию» - отметили в пресс-службе ведомства.

Общий ущерб составил 1 миллион 590 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.