Министр энергетики Цивилев обсудил кадровый вопрос в Сургуте

Министр энергетики России Сергей Цивилев прилетел в ХМАО и начал рабочую поездку с визита в Сургут. Он встретился с временно исполняющим обязанности губернатора Югры Русланом Кухаруком и обсудил с ним вопросы развития топливно-энергетического комплекса региона, сообщает пресс-служба администрации Сургута.

«Министр подчеркнул, что регион является ключевым центром нефтедобычи в России и одним из крупнейших в мире. По словам Сергея Цивилева, углеводородное сырьё остается одним из ключевых энергоносителей в мире, поэтому традиционные регионы добычи нефти и газа необходимо адаптировать к меняющимся условиям», - рассказали подробности в пресс-службе.

Участники встречи также обсудили решение кадрового вопроса для предприятий ТЭК. Министр энергетики обратил внимание на необходимость связки «школа - сузы и вузы - работодатель». Руслан Кухарук отметил, что в Югре такая работа ведется. В региональных школах действуют профориентационные классы, где учеников готовят по рабочим и инженерным специальностям.

Рабочая поездка Сергея Цивилева в Югру продлится два дня. Он встретится с научным сообществом, студентами и руководителями предприятий топливно-энергетического комплекса.