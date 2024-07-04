Сборная Сургутского района стала чемпионом соревнования по гребле на обласах

Сборная Сургутского района выиграла Кубок губернатора Югры по гребле на обласах, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Сборная муниципалитета стала чемпионом международных соревнований в заплывах на национальных лодках. Всего в них приняли участие более 200 спортсменов из 13 стран мира», - сказано в сообщении.

В одиночных стартах первыми стали Терентий Итыков, Олеся Тэвлина, Сергей Русскин, Лидия Покачева и Алексей Русскин. В мужском масс-старте победу одержал Сергей Русскин. В гонке экипажей в двойках, эстафете и национальной борьбе среди женщин лучшими стали участницы из Сургутского района, среди мужчин – весь пьедестал у представителей муниципалитета.

Виталий Русскин также принял участие в заплыве международного экипажа. Вместе с коллегой из Турции Бураком Гюмюшлю они быстрее всех проплыли 500 м.