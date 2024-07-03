59 двойняшек родились в ХМАО с начала года

В ХМАО за шесть месяцев 2024 года родились 3 859 детей. Из них 1 995 мальчиков и 1864 девочки, а также 59 двоен и 2 тройни. Об этом сообщила руководитель сургутского окружного центра охраны материнства и детства Лариса Белоцерковцева.

«В июне родилось 673 крохи: 356 мальчиков и 313 девочек. Самой продуктивной стала дата 26 июня. В этот день родились 32 маленьких югорчанина», - написала Белоцерковцева в своем телеграм-канале.

Она подчеркнула, что в ХМАО по сравнению с прошлым годом выросло как общее количество родов, так и количество детей, рожденных после ЭКО. «С начала года на свет благодаря вспомогательным репродуктивным технологиям появились 184 ребенка, это на 57 малышей больше, чем в первые 6 месяцев 2023 года», - уточнила специалист.

Ранее в ХМАО назвали самые популярные имена для детей в первой половине 2024 года. Наиболее распространенным мужским именем стало Мухаммад, а женским - София.