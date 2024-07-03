В шасси прилетевшего в Нижневартовск самолета нашли забытые плоскогубцы

В аэропорту Нижневартовска в ночь с 30 на 1 июля произошел необычный инцидент. Местные авиамеханики обнаружили в шасси прилетевшего из Москвы самолета Boeing 737-500 авиакомпании Utair забытые инструменты — кусок ветоши и пассатижи. Они оказались там после того, как московские коллеги проводили техническое обслуживание в аэропорту Внуково, сообщает телеграм-канал Aviaincident.

После обнаружения инструментов механики провели дополнительную проверку самолета на предмет повреждений и, убедившись в его безопасности, отправили борт обратно в Москву.